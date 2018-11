O eterno feitiço do poder

Quando Gellert Grindel­wald (Johnny Depp) conjura as imagens do que está por vir, os feiticeiros e feiticeiras reunidos à sua volta sentem o sangue gelar: tanques rolando sobre as cidades da Europa, o céu sufocado pela fumaça das bombas e pela poeira dos escombros e, por fim, uma explosão como nunca se concebeu no passado, de uma luz capaz de cegar. Se antes já parecia sedutora a mensagem que Grindelwald trazia a seus pares — a promessa de um mundo todo governado por magos —, agora ela soa urgente: os seres humanos não têm competência para tomar as rédeas de seu destino. Deixados à própria conta, em pouco mais de uma década (está-se na segunda metade dos anos 1920), novamente vão mergulhar o mundo no horror da guerra. Necessitam de uma mão forte que os guie; e Grindelwald está se apresentando para a tarefa com um pesar que o recomenda àqueles desejosos de persuadir-se. Como poderão os partidários de uma convivência pacífica entre magos e mortais comuns demonstrar que não, a supremacia de uns sobre outros é só um caminho diverso para o desastre? Animais Fantásticos — Os Crimes de Grindelwald (Fantastic ­Beasts: The Crimes of Grindelwald, Estados Unidos/Inglaterra, 2018) estreia no país nesta quinta-feira sem uma resposta para essa indagação, mas com o senso de que necessita comunicar algo fundamental ao seu público — um apelo contra a divisão e, sobretudo, contra o conselheiro traiçoeiro que é o medo.

Segundo filme de um total planejado de cinco, Os Crimes de Grindel­wald vacila, em certos trechos, com uma narrativa menos desenvolta que a do primeiro Animais Fantásticos, de 2016. Mas quando chega ao seu clímax redime-se completamente: talvez nenhum dos nove filmes ambientados no universo da inglesa J.K. Row­ling tenha atingido tão alta voltagem. A linha é a mesma estabelecida pelo Animais Fantásticos original: nem tanto encantamento quanto na série Harry Potter, mas muita robustez no seu duplo entrelaçamento com a história real — a do período entreguerras do século XX e a do presente, na qual a autora e roteirista Rowling costuma demonstrar uma presciência notável. “É como se J.K. observasse a história do sopé, antes mesmo que a montanha se levante”, disse a VEJA Jude Law, que agora assume o papel de um Alvo Dumbledore jovem — ou “menos idoso”, ele corrige, apontando para as entradas na testa.

Dumbledore, diretor da escola de magia de Hogwarts, tem um papel decisivo na vida do magizoólogo (especialista em animais fantásticos) Newt Scamander (Eddie Redmayne): é seu mentor e incentivador, por identificar nele um atributo raro. Ou, mais precisamente, a rara ausência de um atributo — Newt não cobiça o poder, e essa pureza talvez faça dele o único feiticeiro imune à sedução de Grindel­wald. Curiosamente, embora sejam os dois mais poderosos feiticeiros vivos, nem Dumbledore nem Grindel­wald estão dispostos a um enfrentamento direto; algo, no passado, os liga. Em uma espécie de combate por procuração, Grindelwald busca Credence (Ezra Miller), o garoto órfão de inimaginável potência destrutiva, enquanto Dumbledore recruta Newt para chegar a Credence antes que seu inimigo ponha as mãos nele.

Alianças instáveis movem os personagens de Os Crimes de Grindel­wald, tanto os que já vêm do primeiro filme — entre os quais o padeiro Jacob Kowalski (Dan Fogler) e as irmãs Tina e Queenie Goldstein (Katherine Waterston, numa atuação pálida, e Alison Sudol, novamente radiosa) — quanto os que surgem agora, como Leta Lestrange (Zoë Kravitz) e o alquimista Nicolas Flamel (Brontis Jodorowski). Mas, apesar de não serem os personagens com mais tempo em cena, Dumbledore e Grindelwald é que são o cerne do filme. Por meio deles, J.K. Rowling retoma aqui um tema central de Harry Potter: a maneira como os segredos pessoais do passado viram armas capazes de se voltar contra todo um futuro coletivo. Ju­de Law, que vem do auge de sua carreira até aqui, com a série The Young Pope, previsivelmente faz um trabalho belíssimo como Dumbledore. A surpresa, dados os altos e baixos dos últimos tempos, é que Johnny ­Depp não fica atrás. Em um desempenho repleto de gravidade, distinguem-se nele paixão e rancor, e também cálculo e desequilíbrio.

Nas mãos de Depp, enfim, Grindel­wald é uma personificação eficaz da tentação autoritária que vem ganhando espaço na geopolítica atual: não é que seus argumentos não tenham uma cota de mérito — é a maneira como ele os maneja que se prova insidiosa e, em última análise, enganosa. O antídoto contra esse feitiço já vem contido, de certa forma, no próprio filme, ou no modo como ele é feito. Sexto trabalho de J.K. Rowling dirigido pelo inglês David Yates, a esta altura quase um cocriador do universo da autora, Os Crimes de Grindelwald é um exemplo eloquente de como a colaboração verdadeira entre as equipes técnica, criativa e dramática multiplica qualidades e enfraquece defeitos.

Do jovem papa ao jovem mago

Mais um nome emérito das artes dramáticas britânicas a se juntar ao universo de J.K. Rowling, Jude Law, aos 45 anos, acha que passou da idade de ser chamado de “jovem Dumbledore”. E diz que foi uma alegria trabalhar com a autora cujos livros ele lia para os filhos.

Deve ser uma experiência estranha interpretar um personagem tendo em mente a con­tinuidade ao trabalho do ator que o interpretou antes. Nunca pensei nesses termos. Na linha do tempo do universo de J.K. Rowling, o Dumbledore que já conhecemos está em um futuro distante em relação ao que eu interpreto. É uma bênção rara fazer um papel em que você já dispõe de uma linha clara de ação à sua frente. Se o ator já conhece o destino final, fica livre para se concentrar na trajetória até ele. Pedi ajuda a J.K., e ela me deu um mapa muito detalhado do menino e do jovem que Dumbledore foi, e do homem que ele se tornou, com seus problemas, demônios e arrependimentos. Isso me desobrigou de ter de homenagear de maneira excessiva o trabalho dos dois atores que interpretaram Dumbledore antes de mim. E meu Dumbledore é quase oitenta anos mais jovem que o Dumbledore de Richard Harris e de Michael Gambon.

Praticamente não há ator inglês de destaque que não tenha trabalhado em um filme de Harry Potter ou, agora, de Animais Fantásticos. Você estava à espera de seu convite chegar? Não, que pretensão isso seria! O que só tornou maior o prazer de recebê-lo. Descobri os livros de J.K. provavelmente da melhor maneira possível: lendo-os para os meus filhos. É uma experiência duplamente interessante, porque um dos dons de J.K. é não ser condescendente com as crianças e, ao mesmo tempo, acolher com respeito os leitores adultos. Ela sabe combinar a abordagem das questões que nos angustiam no presente — sejam elas pessoais ou políticas — ao mais completo escapismo. São facetas que deveriam se excluir mas que, na escrita dela, casam-se. Esse talvez seja o elemento que responde pela popularidade e pela relevância dos livros dela.

Dumbledore tem uma sabedoria inata — mas e a experiência para lidar com os acontecimentos tão cheios de presságio de Os Crimes de Grindelwald? Essa lhe falta, porque ele tem ainda muitas questões de natureza pessoal e emocional por resolver. Se é que você me entende.

Você vê semelhanças entre Dum­bledore e Lenny Belardo, seu per­sonagem na série O Jovem Papa? Dumbledore é mais compassivo e caloroso que Lenny, que costuma pôr uma barreira entre ele e as outras pessoas de forma a ganhar tempo e decidir como agir. Mas, sim, acho que eles têm traços em comum: ambos adoram jogar com as expectativas alheias e confundi-las — porque isso dá a eles espaço e porque, convenhamos, é muito divertido confundir os outros.

