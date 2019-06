Netflix estreia em agosto primeiro documentário de Michelle e Barack Obama

A Netflix marcou para o dia 21 de agosto a estreia do primeiro documentário da produtora Higher Ground Productions, empresa fundada pelo casal Michelle e Barack Obama, American Factory, segundo o site IndieWire. O serviço de streaming adquiriu o filme dirigido por Steven Bognar e Julia Reichert após sua exibição no Festival de Sundance de 2019, onde ganhou o prêmio de direção de um documentário americano.

O filme mostra o choque cultural causado pela abertura de uma fábrica em Ohio por um empresário chinês bilionário. Ele chega ao local com ideias modernas de negócios, o que entra em conflito com a visão de seus funcionários, americanos da classe operária.

Cena de ‘American Factory’ Cena de ‘American Factory’

Em maio, o casal Obama anunciou uma parceria com a Netflix para produzir sete projetos com a plataforma ao longo de vários anos. A ideia é abordar temas como raça, classe e democracia em filmes e séries.

Steven Bognar e Julia Reichert, os diretores de American Factory, já ganharam um Emmy pelo documentário A Lion in the House (2006) e foram indicados ao Oscar pelo documentário em curta-metragem The Last Truck: Closing of a GM Plant (2009). Julia Reichert foi indicada outras duas vezes ao Oscar por Union Maids (1976) e Seeing Red (1983).