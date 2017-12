Na estreia de Star Wars 8, filha de Carrie Fischer lembra da mãe

Quase um ano depois da morte da atriz Carrie Fischer, sua filha Billie Lourd prestou uma homenagem singela à mãe. A eterna Princesa Leia faleceu em 27 de dezembro de 2016 por complicações cardíacas durante um voo. Antes, porém, atuou em da saga Star Wars: Os Últimos Jedi, oitavo filme da saga, que estreia esta semana. No tapete vermelho para o lançamento mundial em Los Angeles, em Los Angeles, a jovem de 25 anos adotou um visual que remetia à icônica personagem.

Lourd chamou a atenção por causa do penteado, com um coque muito parecido ao estilo de Carrie nos filmes, principalmente em O Império Contra-ataca. Além disso, fãs mais atentos notaram que ela levava um anel azul que pertencia à mãe. Amoça, que também é atriz, integra o elenco da nova produção como uma tenente do exército sob o comando de Leia, Elas já haviam atuado juntas no episódio anterior, Star Wars: O Despertar da Força.

billie lourd é uma deusa pic.twitter.com/WZwNp9nriL — netuno (@flwshs) December 10, 2017