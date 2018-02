Morre o ator e diretor Oswaldo Loureiro, aos 85 anos

O ator Oswaldo Loureiro morreu neste sábado, no Rio de Janeiro. Afastado das atividades artísticas desde 2011, Loureiro sofria de Alzheimer e havia ficado internado devido á doença.

Presença constante nos palcos, na televisão e no cinema, o último papel do ator havia sido na novela A Lua me Disse, em 2005, quando interpretou o deputado Boaventura. Seu primeiro trabalho foi no filme O Brasileiro João de Souza (1944), ano em que figurou em outros dois longas.

Loureiro participou de 33 filmes, como O Beijo no Asfalto (1981) O Homem Nu (1968) e Manaus, Glória de uma Época (1963), dirigido pelo alemão Franz Eichorn. Sua carreira televisiva conta com quase 40 participações em novelas, seriados e telefilmes, como Mandala (1987), Roque Santeiro (1985) e Véu de Noiva (1965).

No teatro, Loureiro foi ativo desde os anos 1950, quando atuou em Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Desde então, fez mais de 140 peças.

Oswaldo Loureiro dirigiu programas de TV e espetáculos teatrais, e foi presidente do sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro.