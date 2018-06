Morre aos 54 anos Vinnie Paul, baterista e fundador da banda Pantera

Morreu aos 54 anos Vinnie Paul, baterista e um dos fundadores da banda Pantera. A causa da morte não foi divulgada. “Vincent Paul Abbott, conhecido como Vinnie Paul, morreu. Paul é conhecido por seu trabalho como baterista das bandas Pantera e Hellyeah. Não há mais detalhes disponíveis no momento. A família pede que respeitem sua privacidade durante este momento”, diz a nota divulgada pela banda nas redes sociais neste sábado.

A morte de Vinnie Paul foi lamentada por astros do heavy metal nas redes sociais. “Muito triste com a notícia. Vinnie foi uma figura amada nas comunidades do rock e do metal. Vamos sentir falta de vê-lo na estrada. Seu impacto na música foi imensurável. Descanse em paz”, escreveu nas redes sociais Alice Cooper. “Ele era uma das pessoas mais calorosas que eu conheci. Um bom amigo, divertido e verdadeiro”, publicou Slash em sua homenagem ao músico.

O Pantera marcou época nos anos 1990, quando abandonou o glam metal para apostar em um estilo mais pesado. Foi nesta época que lançaram faixas como Cowboys from Hell e Vulgar Display of Power. A banda chegou ao fim em 2003, entre rumores de desentendimento. Na época, Vinnie e o irmão Dimebag fundaram outro grupo, o Damageplan, que foi encerrada por uma tragédia: Dimebag foi assassinado durante um show, quando um ex-integrante da Marinha invadiu o palco e atirou contra ele.