Monalisa Perrone explica razões de trocar a Globo pela CNN Brasil

A jornalista Monalisa Perrone apareceu pela primeira vez nesta segunda-feira, 9, em um vídeo como apresentadora da CNN Brasil, falando sobre os motivos que a fizeram aceitar a proposta que a fez deixar a Globo, onde apresentava o Hora 1.

Nele, a apresentadora fala na terceira pessoa: “A Monalisa Perrone que tomou essa decisão é uma mulher que ama o desafio, que ama a notícia, que adora saber que ela tá sendo desafiada para algo novo. Como dizer não para a maior rede de notícias do mundo?”

“O que passou pela minha cabeça no primeiro momento é: ouça o convite. Depois, deu medo, mas deu vontade, vontade de fazer história no jornalismo brasileiro”, continuou.

“Ser titular de um telejornal no horário nobre eu acho que é o desafio que faltava na minha vida profissional. Faltava isso. Essa é uma das razões de falar ‘sim’ para a CNN Brasil.”

Por fim, Monalisa Perrone ainda fez referência ao seu trabalho à frente do Hora 1, telejornal da Globo que tinha início às 4h da manhã, e agora será apresentado por Roberto Kovalick.

“Nos últimos anos a gente viu muitas vezes o dia nascendo juntos vendo a boniteza do dia. Você se acostumou com meu ‘bom dia’? Vem se acostumar comigo agora com o ‘boa tarde’ e o ‘boa noite'” concluiu.