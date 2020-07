Milton Nascimento faz live nesta sexta com Liniker e Xenia França

As cantoras Liniker e Xênia França participarão nesta sexta-feira, 31, a partir das 20h30, de uma live de Milton Nascimento, onde interpretarão as canções do criador do Clube da Esquina. A transmissão será feita no canal oficial dos artistas no YouTube, no Multishow e também no de uma bandeira de cartões de crédito.

Esta será a segunda live de Milton Nascimento e marcará o encontro inédito do artista com as duas cantoras da nova geração. O encontro foi idealizado pelo produtor Zé Ricardo, curador artístico do palco Sunset, do Rock in Rio. “A beleza e delicadeza estão desde a concepção de filmagem em linguagem cinematográfica até a escolha do repertório repleto de pérolas da música. Um encontro que, só por sua existência, aborda diversidade e pluralidade humana”, diz ele em material divulgado à imprensa.

A live vai arrecadar doações de pratos de comida para o movimento “Faça parte: comece o que não tem preço”, com o objetivo doar pelo menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes em combate à fome e à pobreza. Cada real doado será revertido em um prato de comida para a ONG Ação da Cidadania, que destinará as refeições para os mais afetados pela pandemia.