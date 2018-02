Mestre Vieira, inventor da guitarrada do Pará, morre, aos 83 anos

O músico paraense Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, morreu na manhã desta sexta-feira. Aos 83 anos, ele era conhecido como o “pai da guitarrada”, gênero criado por ele, marcado pelos solos de guitarra para ritmos como cumbia, carimbó e merengue.

A prefeitura de sua cidade, Barcarena, na região metropolitana de Belém, divulgou uma nota, lamentando a perda, decretando luto oficial de três dias e garantindo todo o apoio aos familiares para prestar homenagens ao artista. Em 2016, ele descobriu um câncer de próstata e morreu em decorrência de complicações causadas pela doença. No ano passado, ainda realizou apresentações, mas seu estado piorou em novembro.

Mestre Vieira, que começou tocando cavaquinho ainda criança, abraçou com o tempo ritmos como baião, samba e choro e tocou de bandolim e banjo a instrumentos de sopro. Ficou conhecido no fim dos anos 1970, com o álbum Lambada das Quebradas, quando misturou ritmos caribenhos e amazõnicos com virtuoses de guitarra elétrica. Durante a carreira, gravou 22 álbuns e se apresentou por todo o Brasil e no exterior.