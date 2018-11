O guia VEJA COMER & BEBER Salvador 2018/2019 chega à 19ª edição com 245 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. Trata-se de uma lista com o que existe de mais relevante na capital, criteriosamente apurada e organizada por especialidades. Fazem parte dela os campeões em vinte categorias, que foram definidos com a ajuda de um júri local.

Outra forma de identificar os estabelecimentos que compõem a seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar pelo selo: desde o ano passado ele é conferido a todas as casas que integram nossos guias em Brasília, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Fortaleza e Porto Alegre, entre outras capitais. Em alguns casos, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho.

Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas ao telefone para checar as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente as placas aos campeões. Esses cuidados são necessários para oferecer a você um guia com o que há de melhor na sua cidade, de verdade.

Conheça os melhores endereços gastronômicos de Salvador:

COMIDINHAS

Café: Latitude 13

Doceria: Confeitaria Priscilla Diniz

Hambúrguer: Bravo Burger & Beer

Sorveteria: Crema Gelato Italiano

Tabuleiro: Dária e Laura

Novidade: Zaatar — Shawarma & Falafel

BARES

Boteco: Quintal do Raso da Catarina

Carta de Cervejas: Vitrine da Cerveja

Carta de drinques: LarriBar

Cozinha de bar: Boteco do Piri

Revelação: The Bunker — Beer Culture

RESTAURANTES

Chef do ano: Fabrício Lemos

Variado/Contemporâneo e Melhor da Cidade: Origem

Carne: Carvão

Italiano: Pasta em Casa

Japonês: Tokai Gourmet

Peixes e frutos do mar: Mistura

Pizzaria: Pizza da Chapada

Menu executivo: Al Mare