Médico diz que Michael Jackson sofreu ‘castração química’ pelo pai

O antigo cardiologista de Michael Jackson, Conrad Murray, afirmou em um vídeo divulgado pelo site americano The Blast que o cantor sofreu castração química durante a infância pelo próprio pai, ainda que de modo involuntário.

“O fato de que o Michael foi castrado quimicamente para manter a voz aguda é indescritível”, diz Murray no vídeo, em que descreve o recém-falecido Joe Jackson como “o pior pai da história”.

Em 2016, no livro This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, o médico, que foi considerado culpado por ministrar analgésicos fortíssimos que levaram o cantor à morte por overdose, em 2009, já havia afirmado que o patriarca da família Jackson aplicava injeções de hormônio em Michael, para curar suas acnes e impedir alterações na voz.

“Espero que Joe Jackson encontre redenção no inferno”, conclui Murray. O médico foi condenado a quatro anos de prisão em 2011 por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Murray obteve redução de pena por boa conduta e foi solto no final de outubro de 2013.

Joe Jackson morreu, aos 89 anos, no início do mês de julho, depois de ser hospitalizado com câncer no pâncreas em estado terminal.