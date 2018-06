Mandarinier Gastronomia é o melhor bom e barato de Porto Alegre

1. Mandarinier Gastronomia POA zoom_out_map 1 /4 O menu do melhor restaurante bom e barato da capital gaúcha (Ligia Skowronski/VEJA)

Carne de porco, purê de batata-doce laranja e farelo de pão: prato que pode aparecer na sugestão do dia

A etapa doce da refeição: clafoutis de amora

Liliana Andriola e Leonardo Magni: ela faz as sobremesas e ele, os salgados

Conquistar o prêmio de bom e barato e, ao mesmo tempo, posicionar-se entre os melhores restaurantes variados da cidade é um feito enorme. Mas a explicação para isso não chega a ser um segredo bem guardado nessa casa de fachada antiga e ambiente de bistrô. Ela aparece de forma evidente na feliz reunião de um casal de chefs, na estrutura pequena, no funcionamento regular à luz do dia, em menus enxutos — privilegiando produtos frescos e reduzindo perdas — e, é claro, no talento para fidelizar clientes com bons sabores e preços módicos. No caso de Leonardo Magni e Liliana Andriola, o negócio familiar ganha eficiência extra dentro da cozinha. Enquanto ele cuida das receitas salgadas, ela se concentra no preparo dos doces. A compra de insumos, no entanto, é conjunta. Aos sábados, ambos visitam uma feira de orgânicos para garimpar verduras, legumes e frutas que entram nos cardápios, trocados a cada duas semanas. De terça a sexta, o almoço com opções únicas de couvert, entrada, prato e sobremesa custa R$ 42,00 (aconselha-se reservar). A lousa do endereço pode relacionar, por exemplo, uma sequência de ovo 64 graus com pinhão e cogumelo; porco assado, desfiado e compactado com purê de batata-doce laranja; e clafoutis de amora. No sábado, a entrada dá lugar a um trio de snacks e o preço sobe para R$ 68,00. Uma sexta-feira por mês, sob reserva, um jantar de cinco etapas sai a R$ 115,00.

Rua Alberto Torres, 228, Cidade Baixa, ☎ 3517-7703 (33 lugares). 11h45/14h30 (sáb. 12h/15h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $

