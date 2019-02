Loreto comenta rumores de traição, pede perdão e ganha apoio de artistas

O ator José Loreto utilizou o Instagram para pedir desculpas públicas à também atriz Débora Nascimento, de quem está se separando. Em meio a rumores de traição, ele admite ter cometido erros, mas reforça que “apesar das evidências, nada aconteceu”.

A mensagem, na qual Loreto pede forças ao universo para reconquistar a ex-mulher, dividiu internautas – e recebeu apoio de diversas celebridades.

Entre os que se solidarizaram com Loreto estão alguns colegas dele na novela O Sétimo Guardião, como Theodoro Cochrane (que interpretou o personagem Adamastor Davis Crawford), Milhem Cortaz (delegado Machado), Isabela Garcia (Judith Alvares) e Lyv Ziese (Katiucha).

O promoter David Brazil e o ator Marcelo Médici foram outros exemplos de celebridades que comentaram a favor do amigo.

Atores de ‘O Sétimo Guardião’ apoiam Loreto Atores de ‘O Sétimo Guardião’ apoiam Loreto

A polêmica que paira sobre o fim do casamento envolve justamente uma atriz de O Sétimo Guardião. A internet e colunas de fofoca repercutiram que Loreto teria traído a ex-mulher com Marina Ruy Barbosa, colega dele no elenco. Barbosa negou, mas a história dividiu o Projac e as redes sociais.

Apesar da negativa, internautas apontaram que atrizes como Bruna Marquezine, Sophie Charlotte, Fiorella Mattheis e até Giovanna Ewbank, madrinha de casamento de Marina, pararam de segui-la no Instagram. O veredicto das redes? Com o unfollow, o estrelado grupo tomava partido de Débora no caso e isolava a colega, indicando que ela teria alguma culpa no cartório. No mais recente desdobramento, artistas do elenco de O Sétimo Guardião manifestaram apoio a Marina – e fãs da atriz cobraram que Loreto também seja responsabilizado na polêmica.

Confira, abaixo, a íntegra de mensagem de Loreto postada nesta terça-feira 20:

“Errei sim, manchei o teu nome

Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as “vidas de novela”.

A realidade é cruel, tem conseqüências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível.

Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei.

Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. Peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor”