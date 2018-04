Lorde se desculpa por foto de banheira com trilha de Whitney Houston

Lorde pediu desculpas no Instagram na noite desta quinta-feira, depois de receber críticas de fãs por postar uma foto de uma banheira com o verso “I will always love you”, da música de mesmo nome que ficou conhecida nos vocais de Whitney Houston.

O incomodo dos usuários na rede social veio pelo fato de Whitney ter sido encontrada morta em fevereiro de 2012 dentro de uma banheira em um hotel em Beverly Hills, na cidade de Los Angeles. Em 2015, a filha da cantora, Bobbi Kristina, morreu após seis meses em coma, depois de ser resgatada inconsciente em uma banheira, quando tinha 22 anos de idade.

“Extremamente péssima escolha de frase. Me desculpe a qualquer um que tem sido ofendido. Eu não tinha associado as coisas. Estava apenas animada para tomar um banho”, afirmou Lorde em um texto no Instagram Stories, depois de ter deletado a imagem da rede social. “Eu sou uma idiota. Amo a Whitney para sempre. Desculpa novamente.”

A Lorde perdeu a noção, né? pic.twitter.com/FdFdxDN7wt — Felipe (@felpsgalvao) April 6, 2018

Lorde ainda desativou os comentários da sua última publicação no Instagram e desabafou em outra postagem do Stories, em que escreveu “hoje não é o meu dia”, seguido de três emojis: de uma cabeça explodinho, um rosto chorando e outro com uma mão em cima da boca.