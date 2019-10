Larissa Manoela sobre saída do SBT: ‘O ciclo fechou’

Uma das pupilas de Silvio Santos, juntamente com Maísa, a atriz Larissa Manoela decidiu não renovar contrato com o SBT em dezembro. “Todo mundo já sabia que esse momento ia chegar. Estou acostumada com ciclos que se fecham. É natural. O Silvio zoava: ‘Você não vai ficar muito tempo aqui’. O que eles (no SBT) querem é que eu esteja feliz. Estou feliz”, declarou Larissa durante a entrega da cerimônia Meus Prêmios Nick na noite desta quarta-feira, 16.

A atriz que completa 19 anos em dezembro despontou ao interpretar Maria Joaquina, na novela infantil do SBT Carrossel, em 2012, e agora tenta se desvencilhar da imagem de atriz mirim que a emissora de Silvio traz. Recentemente ela lançou o segundo disco da carreira, Além do Tempo, com composições que trazem letras mais maduras.

“Ano que vem sigo muito focada em meus trabalhos no cinema. Vou rodar dois longas. Vai ser muito incrível. É um ciclo que se fecha com muito amor”, ressaltou.

Certa vez, Silvio Santos disse que, se Larissa Manoela saísse do SBT para a Globo, iria ‘rogar uma praga’, como teria feito com Ana Paula Arósio. A atriz não teme: “ele fala isso só na frente das câmeras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele”, garante a adolescente que tem passagem “livre” pela Globo. Já participou do Conversa com Bial e Encontro com Fátima Bernardes.

*Com Estadão Conteúdo