José Roberto Burnier se afasta da GloboNews para tratar tumor

O jornalista José Roberto Burnier pediu afastamento da GloboNews por motivos de saúde. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, o apresentador do jornal GloboNews em Ponto está com um tumor na base da língua, cujo tratamento dura cerca de três meses.

Desde a quinta-feira 18, o Em Ponto tem sido apresentado por Aline Midlej. Burnier está na GloboNews desde julho do ano passado, quando o jornalístico estreou.

Burnier é contratado do Grupo Globo desde 1983, quando estreou como repórter no Globo Rural. Depois disso, passou pela reportagem de jornalísticos como o Jornal Nacional e o Fantástico, participando de grandes coberturas, como o assassinato de Isabella Nardoni, o incêndio na Boate Kiss e a morte de Eduardo Campos. Foi editor-chefe e âncora do Bom Dia São Paulo e também correspondente em Buenos Aires.