Ivete Sangalo relembra início da carreira: ‘Cachê era em carne de sol’

Ivete Sangalo relembrou os tempos difíceis do início da carreira no episódio do programa The Voice Brasil desta quinta-feira. “Eu comecei a cantar em barzinho com 18 ou 19 anos e ficava feliz quando o cachê era carne de sol”, revelou a baiana, arrancando risadas da platéia.

“O dono do bar não tinha como me pagar, porque o couvert era livre, pagava quem quisesse. Não sei porque o pessoal não pagava, gente”, continuou explicando. “Era assim: se gostar, pague o couvert…. Então, carne de sol nela.”

Ivete decidiu contar a história depois da apresentação da competidora Alicia Sá, que integrará o time da cantora e que se apresenta no restaurante da mãe, no município de Pedra Branca do Amapari, no interior do Amapá.

“Nesse restaurante, eu não pago mais couvert”, ainda brincou a baiana antes de ser escolhida como a técnica da participante.