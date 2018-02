Ivete Sangalo deixa a maternidade com as filhas gêmeas

Ivete Sangalo deixou a maternidade na manhã desta quarta-feira junto com as gêmeas Marina e Helena. A cantora, que estava no Hospital Aliança, em Salvador (BA), recebeu alta após dar à luz duas meninas no dia 10 de fevereiro. De acordo com a assessoria de imprensa do local, as bebês estão saudáveis e ficarão na casa de Ivete, junto com o pai, Daniel Cady.

Ivete saiu do hospital segurando uma das gêmeas, enquanto o marido segurava a outra. “Não estou as levando muito pertinho, porque vocês vieram tudo da farra”, afirmou a cantora aos jornalistas que aguardavam no local. No fim de semana, Daniel Cady divulgou um comunicado explicando que a família receberia as visitas com “moderação, já que no Carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade“. Ivete e Daniel também são pais de Marcelo, de 8 anos.