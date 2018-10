Integrante do ‘Pânico’ pede demissão após briga ao vivo em rádio com Biel

Amanda Ramalho, uma das integrantes que estava há mais tempo na bancada do programa Pânico, pediu demissão após a briga que teve ao vivo com o cantor Biel na terça-feira, 23. “Eu pedi demissão. Não faço mais parte do programa Pânico. Um beijo aos meus companheiros e amigos que fiz lá. A gente se tromba”, escreveu Amanda no Twitter.

A briga entre a apresentadora e o cantor começou quando Biel afirmou: “É Amandinha, quando eu mudei você falou que eu devia ter morrido em vez de mudar pros Estados Unidos. Eu guardei essas palavras.” No momento, os integrantes estranharam, e Biel concluiu: “Tá tudo bem. Não tenho ressentimento nenhum. Eu nem te conheço.”

Pouco depois, Amanda falou em tom de ironia: “Poxa que legal, esse foi o auge da minha carreira. Pelo menos eu me posicionei certo na época.”

“Por favor, editem esse vídeo e coloquem assim, porque vou ficar com muito mais fãs do bem. Ser inimigo do Biel é bom. […] Vamos continuar brigando porque isso vai ser muito bom pra mim. Brigar com o Biel é maravilhoso”, continuou ela.

A discussão prosseguiu até o momento em que Biel resolveu se levantar e sair do estúdio: “Obrigado. Tamo junto. Valeu gente. Até a próxima.”

Na sequência, seguiu-se um bate-boca com a produtora e integrante do programa, Paulinha. “O que é isso?! Ele é nosso convidado! Você tem que ter respeito, menina, acha que tá onde? Vai se tratar então ou assumir as coisas que você fala!”, disse, antes de ir atrás do cantor.

Posteriormente, em seu Twitter, Amanda afirmou que “o cantor Biel mentiu dizendo que eu queria que ele morresse”.

Amanda já não está presente na edição do programa nesta quarta-feira, 24, em que o assunto foi abordado de forma indireta em seu início.

Durante a apresentação da dupla de convidados do programa, o ex-repórter do CQC Guga Noblat e Kim Kataguiri (DEM-SP), recém-eleito deputado federal, Daniel Zukerman comentou: “Um embate, eu diria.” “Sem embates! Chega de embates!”, respondeu o apresentador Emilio Surita.

“Parece A Fazenda aqui, o Emílio elimina todo mundo”, brincou Zukerman. “Você tá perdendo todo o seu time aqui por causa de embate”, completou Kim. Na sequência, o programa seguiu normalmente.