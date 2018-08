Hebe Camargo foi a mulher que mais vezes deu entrevistas às Páginas Amarelas em cinquenta anos de VEJA. Em quatro longas conversas, a apresentadora, que faleceu em 2012, falou sobre a carreira, seu estilo extravagante e sobre o processo de envelhecimento.

Em 2005, na última ocasião em que apareceu na seção de entrevistas, disse que era mais fácil envelhecer em frente às câmeras do que diante do espelho. “Na televisão quem vê é o telespectador, na frente do espelho sou eu mesma”, afirma.

No mesmo ano, ela também aproveitou para alfinetar os programas que considerou “vulgares”: “A televisão brasileira decaiu muito. A apelação para coisas como as pegadinhas e os testes de fidelidade me deixa triste”.

Veja abaixo declarações mais marcantes das quatro Páginas Amarelas de Hebe Camargo: