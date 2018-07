Em 20 de julho de 1969 a missão Apollo 11 chegava à Lua. O momento histórico foi acompanhado de perto pela imprensa mundial e VEJA publicou seis capas naquele ano com todos os detalhes da jornada ao satélite. Em edição especial publicada em julho, por exemplo, a revista detalhava os custos da viagem, além de trazer uma entrevista com o engenheiro espacial Wernher von Braun, líder da construção do foguete Saturno V – que levou os famosos astronautas Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins à Lua.

Na animação abaixo, VEJA compilou as belas capas feitas na época em comemoração aos seus cinquenta anos de existência.