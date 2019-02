Globo dispensa o apresentador Fernando Rocha, do ‘Bem Estar’

Fernando Rocha não será mais o apresentador do programa Bem Estar, na TV Globo. Rocha foi afastado do matinal e será dispensado pela emissora. O contrato do jornalista, que se encerra em agosto, não será renovado.

A comunicação da Globo confirmou o afastamento e informou que as duas partes encerrarão seu vínculo ao fim do contrato. A emissora disse ainda que Rocha entrará de férias.

A saída de Rocha do comando do Bem Estar aconteceu sem despedida. O programa que foi ao ar nesta quarta já não contou com apresentador. O matinal foi conduzido apenas por Mariana Ferrão.

Segundo o site Notícias da TV, o Bem Estar deve assumir um tom mais sério nos próximos meses, deixando pouco espaço para o tom mais despojado do apresentador.

Rocha disse ao Notícias da TV que, até o fim de seu contrato, “tem total liberdade para tentar outras áreas ou outros projetos, dentro ou fora da emissora”. Na noite da terça-feira 26, ele postou em seu Instagram a mensagem “Amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… Nem se fala”.