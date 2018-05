Gigante do entretenimento americano adquire o Rock in Rio

A gigante do entretenimento Live Nation anunciou, nesta quarta-feira, a compra do festival Rock in Rio. O evento foi criado em 1985 por Roberto Medina. Segundo a empresa americana, ele continuará desempenhando um papel fundamental na organização e produção do evento.

Segundo comunicado, a Live Nation será a sócia majoritária da edição de 2019 do festival. “A parceria vai gerar uma série de sinergias que permitirão atingir as ambições ainda maiores do Rock in Rio”, disse Medina, em nota divulgada pelo festival.

A Live Nation é uma das maiores empresas do entretenimento ao vivo do mundo. Além de festivais como o Lollapalooza, EDM e Austin City Limits, ela administra turnês de cantores como U2, Ed Sheeran e Maroon 5.