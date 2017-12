Genro de Silvio Santos é preso – e solto em seguida após liminar

Kleiton Pedroso de Abreu, também conhecido como Edu Pedroso, cantor que é casado com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi preso nesta terça-feira e liberado no fim da tarde. Kleiton é pai de uma menina de 5 anos, fruto de um relacionamento anterior. Segundo Geovana da Conceição, advogada da mãe da filha de Kleiton, a motivação para a prisão foi uma dívida de pensão alimentícia mantida desde o mês de abril.

“Ele foi preso e (seu advogado) entrou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Foi liberado no final da tarde por uma liminar. Uma decisão inédita em se tratando de pensão alimentícia para menor. A desembargadora suspendeu a prisão ‘por hora’ e pediu informações para o juiz Adilor Danielle, e depois o processo retorna para julgamento. Portanto, pode ainda ser restabelecida a ordem de prisão. Kleiton não pagou nada e foi liberado”, informou Geovana.