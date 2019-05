O adeus a Game of Thrones tem rendido bons frutos para a HBO: somente na oitava (e última) temporada, a série quebrou seu próprio recorde de audiência três vezes. O feito mais recente foi com o episódio exibido no domingo 12, The Bells: o duelo incendiário entre Daenerys Targaryen e Cersei Lannister atraiu 18,4 milhões de espectadores americanos, segundo o site The Wrap. O número leva em conta tanto a exibição ao vivo quanto pelos serviços de streaming HBO Go e HBO NOW.

O recorde anterior era do terceiro episódio da mesma temporada, The Long Night, que mostrou a grandiosa batalha de Winterfell e ganhou repercussão pelos problemas na transmissão, com 17,8 milhões de espectadores. Antes disso, o feito pertencia ao episódio de estreia da oitava temporada, Winterfell, cuja audiência bateu os 17,4 milhões de espectadores.

O desfecho da série vai ao ar no próximo domingo – vote em quem você acha que deve sentar no trono de ferro.