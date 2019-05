(Atenção: o texto contém spoilers do quinto episódio da oitava temporada de Game of Thrones e dos livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo.)

Profecia é coisa séria em Game of Thrones. No mundo criado por George R.R. Martin, presságios vindos de bruxas e sonhos dão pistas sobre o futuro dos personagens e – claro! – alimentam teorias discutidas à exaustão pelos fãs em fóruns e nas redes sociais. Com o desfecho da saga se aproximando – o capítulo derradeiro vai ao ar no domingo 19 –, alguns augúrios já foram total ou parcialmente cumpridos, outros parecem ter sido convenientemente esquecidos pelos produtores do seriado, e pelo menos um pode indicar como a história vai terminar. Relembre abaixo quatro das principais profecias de Westeros:

Os alvos de Arya

O primeiro encontro de Arya com a sacerdotisa vermelha O primeiro encontro de Arya com a sacerdotisa vermelha

Eu vejo uma escuridão em você. E, nessa escuridão, olhos me encarando de volta. Olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes – olhos que você fechará para sempre. Melisandre no sexto episódio da terceira temporada

Status: Parcialmente cumprida

Origem: Série

O que ainda pode significar: Arya vai matar Daenerys

A profecia é feita pela feiticeira Melisandre (Carice van Houten) a Arya Stark (Maisie Williams) quando as duas cruzam caminhos pela primeira vez na longínqua terceira temporada. A declaração pode simplesmente significar que a sacerdotisa vermelha acertadamente enxergou na jovem uma futura assassina. As cores dos olhos, nessa interpretação, seriam apenas uma forma de dizer que Arya faria muitas e variadas vítimas. Para os fãs, no entanto, a fala de Melisandre faz menção a alvos específicos da garota. As íris castanhas seriam de Walder Frey (David Bradley), e as azuis, do Rei da Noite (Vladimir Furdik). Já as verdes a maioria apostava que eram de Cersei Lannister (Lena Headey), mas a vilã morreu no colapso da Fortaleza Vermelha. Vendo Arya observar chocada a destruição de Porto Real, muitos repararam: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tem olhos esverdeados.

Brown Eyes

Blue Eyes

Green Eyes.#GameofThrones pic.twitter.com/P0bEztOCzp — دیوید دات کام (@aghaye_amin) May 13, 2019

Os obstáculos de Daenerys

Daenerys tem visão do salão do trono destruído Daenerys tem visão do salão do trono destruído

Três traições conhecerá… uma vez por sangue, uma vez por ouro e uma vez por amor… 'A Fúria dos Reis', segundo livro da saga

Status: Parcialmente cumprida

Origem: Livros e série

O que ainda pode significar: Daenerys será traída e chegará perto do Trono de Ferro, mas não terminará a série sentada nele

As três traições são mencionadas nos livros quando Daenerys testemunha visões dentro da mística Casa dos Imortais, na cidade de Qarth. A própria Targaryen relacionou a primeira à feiticeira Mirri Maz Duur (Mia Soteriou), que, num “ritual de sangue”, causou a morte de Khal Drogo (Jason Momoa) e do filho que a jovem esperava. Tudo para se vingar do massacre que os dothraki perpetraram em sua vila. A segunda, para Daenerys, se referia a Jorah Mormont (Iain Glen), que a espionou a mando de Varys (Conleth Hill) em troca do perdão da coroa para suas dívidas e crimes no passado. A última ainda aconteceria e teorias apostam que o derradeiro “traidor” seria Varys, por amor ao reino, Tyrion Lannister (Peter Dinklage), por amor ao irmão Jaime (Nikolaj Coster-Waldau), ou Jon Snow (Kit Harington), por amor aos Stark.

A série de TV não cita a trinca de traições, mas mostra uma cena profética de Daenerys na Casa dos Imortais. No delírio, a Mãe dos Dragões entra em um salão do Trono de Ferro destruído e coberto pelo que parece ser neve – ou, no que seria um prenúncio do destino de Porto Real, cinzas. Ela se aproxima do trono, mas hesita e não senta. Uma interpretação possível: Daenerys vai chegar perto, mas não estará no Trono de Ferro ao final da saga.

Eu, @oanalista73 , Septuagésimo Terceiro de meu nome, declaro que, mesmo torcendo por #Daenerys, ela não sentará no Trono de Ferro!

Na visão, na Casa dos Imortais, ela vê o Trono e não o toca. pic.twitter.com/F0MhnJRxaq — O Analista (@oanalista73) May 15, 2019

O destino de Cersei / Valonqar

Cersei e o seu ‘valonqar’. Ou não? Cersei e o seu ‘valonqar’. Ou não?

Cersei: Eu fui prometida ao príncipe. Quando nos casaremos?

Bruxa: Você nunca vai se casar com o príncipe, você vai se casar com o rei.

Cersei: Mas eu serei rainha?

Bruxa: Ah, sim. Você será rainha… por um tempo. Até chegar outra, mais jovem e mais bela, para lhe derrubar e tomar tudo aquilo que você ama.

Cersei: Eu… eu e o rei teremos filhos?

Bruxa: Não. O rei terá vinte filhos, e você terá três.

Cersei: Isso não faz sentido.

Bruxa: Douradas serão suas coroas; douradas, suas mortalhas. Primeiro episódio da quinta temporada de 'Game of Thrones'

Status: Cumprida / Ignorada

Origem: Série e livros

O que ainda pode significar: Os roteiristas não estão nem aí para as profecias

A profecia feita por uma bruxa a uma Cersei adolescente, mostrada em um flashback, foi cumprida ponto a ponto na série. No penúltimo episódio, a vilã foi derrotada por Daenerys e encontrou seu fim. Outra rival mais jovem, Margaery Tyrell (Natalie Dormer), já havia provocado dissabores a Cersei em temporadas anteriores, mas não há dúvida de que a Mãe dos Dragões foi sua grande nêmesis. A parte do presságio que fala sobre a morte de todos os três filhos também se realizou integralmente – Joffrey (Jack Gleeson) sucumbiu no próprio casamento, Myrcella (Nell Tiger Free) foi envenenada pelos Martell e Tommen (Dean-Charles Chapman) se suicidou.

O vaticínio da bruxa, porém, foi exibido apenas parcialmente na adaptação televisiva. Nos livros, ela acrescenta: “E quando suas lágrimas a afogar, o valonqar enrolará as mãos em sua pálida garganta branca e a estrangulará até roubar sua vida”. Valonqar significa “irmão mais novo” em valiriano, uma língua antiga na mitologia da saga. Entusiastas da obra aguardavam ansiosos para ver se seria o caçula Tyrion ou Jaime – irmão gêmeo de Cersei, mas que saiu do ventre depois – o responsável pela morte da vilã, e se frustraram quando uma das profecias mais célebres do livro foi descartada pela série. Em um aceno da HBO à teoria, Jaime segurou o pescoço de Cersei de forma carinhosa antes do desmoronamento da fortaleza. Muito pouco.

Ninguém esperava que esse seria o Valonqar pic.twitter.com/SPlPHGFgb0 — dracaryzinho (@luizcifer_) May 13, 2019

Azor Ahai / O príncipe prometido

Melisandre e o Azor Ahai fake Melisandre e o Azor Ahai fake

Chegará um dia, após um longo verão, em que as estrelas sangrarão e o bafo frio da escuridão cairá, pesado, sobre o mundo. Nessa hora de terror, um guerreiro retirará do fogo uma espada em chamas. E essa espada será a Luminífera, a espada vermelha dos heróis, e aquele que a pegar será Azor Ahai renascido, e a escuridão fugirá perante ele. Melisandre em 'A Fúria dos Reis', segundo livro da saga

Status: Ignorada

Origem: Livros e série

O que ainda pode significar: Jon Snow e Daenerys terão um fim trágico

A lenda de Azor Ahai profetiza o retorno de um herói mitológico que usou uma espada mágica para derrotar a grande escuridão milênios atrás. A vitória, porém, teve um custo alto. Depois de tentativas frustradas de temperar o aço da lâmina, o guerreiro transpassou o coração de sua mulher, Nissa Nissa, com a espada, usando “seu sangue e sua alma” para forjar a Luminífera – e matando a amada no processo.

Uma das mais populares entre os fãs da saga, essa profecia foi simplificada na adaptação da HBO. Nem o nome nem a história de Azor Ahai são mencionadas, e a série adota uma versão genérica da lenda, a do “príncipe que foi prometido”. Basicamente, seria um escolhido do Senhor da Luz para salvar o mundo da escuridão trazida pelos Caminhantes Brancos. Principal porta-voz da teoria, Melisandre acreditou, em diferentes momentos da trama, que esse campeão era Stannis (fez até uma espada mágica falsa para ele), Jon Snow ou Daenerys. Em um desfecho com cara de anticlímax, coube a Arya matar o Rei da Noite. E o pior: com uma arma que mais parecia um canivete de aço valiriano do que a Luminífera. Como toda boa vidente, Melisandre fingiu que tudo tinha saído como ela imaginou e se despediu cantando vitória.

Mesmo com as muitas evidências de que os produtores do seriado, David Benioff e D.B. Weiss (conhecidos como D&D), não têm o menor interesse em abordar a lenda de Azor Ahai, muitos fãs ainda se agarram à esperança de que a trágica história do guerreiro e de Nissa Nissa possa encontrar ecos no destino final do casal Jon e Daenerys. No domingo, a resposta será revelada.