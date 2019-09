Com um setlist para ninguém botar defeito e pedido de casamento ao vivo, a apresentação da banda Foo Fighters foi a mais mencionada no Twitter depois deste segundo dia de Rock in Rio.

O grupo, liderado por David Grohl, protagonizou o pico de conversas sobre o festival, à 1h26 da madrugada. A hashtag #foofightersnomultishow foi a campeã da noite.

Merece destaque também a apresentação da banda Tenacious D, que contou com a participação de Júnior Bass Groovador, em uma bem-sucedida mistura de humor e rock’n roll. Em número de menções, o brasileiro chegou a superar o vocalista dos Foo Fighters.

O segundo maior pico de conversas sobre o Rock in Rio aconteceu às 18h36, durante a reunião das bandas CPM 22 e Raimundos no Palco Mundo.