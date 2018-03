Facebook reconhece censura à tela ‘A Liberdade Guiando o Povo’

O Facebook admitiu neste domingo ter cometido um erro ao censurar um anúncio publicitário que exibia a tela A Liberdade Guiando o Povo, do francês Eugène Delacroix, em que uma mulher aparece com seios nus segurando a bandeira da França. A obra-prima do século XIX foi exibida em uma campanha online de uma peça apresentada em Paris, quando foi censurada pela rede social esta semana, informou o diretor da peça, Jocelyn Fiorina.

“Quinze minutos depois do lançamento da publicidade, a administração (da rede social) bloqueou nossa divulgação assegurando que não se podia publicar uma imagem de nudez”, explicou Fiorina, diretor de Tiros na Rua Saint-Roch, que estreou na capital francesa. Após essa resposta, Fiorina publicou um novo anúncio com o mesmo quadro, acrescentando uma faixa com a mensagem “censurado pelo Facebook” cobrindo os seios da mulher. A segunda imagem não foi censurada.

O diretor contou que em junho tentou utilizar duas vezes o célebre quadro — que esteve durante anos nas notas de 100 francos — para promover, sem sucesso, a peça na rede social. “Naquele momento contatei os moderadores, que se mostraram inflexíveis e asseguraram que, mesmo em um quadro do século XIX, (a nudez) não era aceitável”, lembra.

Mas neste domingo, a gigante americana das mídias sociais mudou de opinião e se desculpou “por seu erro”. “A obra Liberdade Guiando o Povo certamente tem lugar no Facebook… Informamos imediatamente ao usuário que sua publicidade patrocinada está aprovada de agora em diante”, reagiu a gerente do Facebook em Paris, Elodie Larcis, em um comunicado.

“A fim de proteger a integridade do nosso serviço, nós verificamos milhões de imagens de publicidade por semana e, às vezes, cometemos erros”, explicou.

Com mais de um bilhão de usuários, o Facebook frequentemente é criticado pelo conteúdo que autoriza ou não.