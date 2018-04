1. Entrada bruscheta Di Pietro zoom_out_map 1 /2 Entrada: Bruschetta alla napolitana (duas fatias de pão toscano tostadas em azeite com alho e depois assado com cobertura de tomate italiano em cubos, mussarela e búfala e manjericão) (Divulgação/VEJASP)

O Di Pietro Vineria & Ristorante está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Di Pietro, entre os dias 24 de abril e 27 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Bruschetta alla napolitana (duas fatias de pão toscano tostadas em azeite com alho e depois assado com cobertura de tomate italiano em cubos, mussarela e búfala e manjericão)

– Prato principal: Gnocchi di pane con padellata di funghi trifolati (nhoque de pão em molho branco cremoso clássico da Itália, que leva panelada mista de cogumelos, típica da região do Piemonte, e cubos de filé)

– Sobremesa: Panna cotta alla fragola (panacota de morango, sobremesa típica da região do Piemonte, muito saborosa e que lembra os pudins)

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para taça de vinho ou soda italiana.

DI PIETRO VINERIA & RISTORANTE. Rua João Bento, 108, Quilombo, 3054-7717 (84 lugares). 19h30/23h (sex. e sáb. até 23h30; sáb. e dom. também almoço 11h50/14h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2011. $$