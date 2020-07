Del Rangel, diretor de ‘Os Maias’ e ex de Regina Duarte, morre aos 64 anos

Morreu na noite da quinta-feira, 16, o diretor e produtor de TV Del Rangel, aos 64 anos, em São Paulo. Com passagem pelas maiores emissoras do país, Rangel estava à frente da programação da TV Cultura desde 2019. A informação foi confirmada pela Fundação Padre Anchieta, mas a causa da morte não foi revelada. Segundo comunicado, Informações sobre o sepultamento serão liberadas em breve.

Nascido no Ceará em 1955, o diretor ganhou prestígio dirigindo novelas. Em sua passagem pela Globo, foi responsável por importantes obras da teledramaturgia brasileira, como Cambalacho (1986) e Bebê a Bordo (1987). Em 2001, junto com Emilio Di Biasi, dirigiu a minissérie Os Maias, baseada na obra homônima do escritor português Eça de Queiroz, um de seus trabalhos mais bem recebidos pela crítica e o último na emissora.

Fora da Globo, assumiu a teledramaturgia do SBT em 2008, onde permaneceu até 2012. O diretor ainda teve passagens pela Band e Record. Além de atuar no teatro e no cinema, com filmes como O Trapalhão na Arca de Noé, em 1983, e Uma escola atrapalhada, de 1990.

Entre 1983 e 1995, foi casado com a atriz e ex-secretária nacional da cultura Regina Duarte, com quem trabalhou em produções como Retrato de Mulher (1993).