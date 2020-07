De Senna a Mike Tyson: 5 ótimos documentários sobre atletas no streaming

No início de julho, a Netflix presenteou os fãs do esporte incluindo em seu catálogo o aclamado documentário de Asif Kapadia que narra a carreira de Ayrton Senna, o maior nome do automobilismo brasileiro de todos os tempos. Pouco antes, em abril, o streaming deu outra bola dentro com o lançamento de Arremesso Final, uma série documental que ilumina a última temporada do ídolo do basquete Michael Jordan no Chicago Bulls, entre triunfos e controvérsias. A plataforma, porém, não é a única a tentar fisgar os amantes do esporte revisitando a vida de seus ídolos para além dos troféus, por meio de uma ótica que explora o lado humano de figuras idolatradas. Confira cinco documentários imperdíveis sobre atletas disponíveis nos serviços de streaming:

Arremesso Final

Onde assistir: Netflix

Em 1998, o lendário Michael Jordan fez os seus últimos arremessos com a camisa 23 do Chicago Bulls, número que o consagrou como o maior nome do basquete americano de todos os tempos. Desde então, aposentou-se. Mais de duas décadas depois, a série documental Arremesso Final levou ao público imagens inéditas das mais de 500 horas de gravações capturadas durante a última temporada de Jordan com a equipe de Chicago. Entre cenas de bastidores e jogos triunfais, a série usa de entrevistas inéditas com companheiros de equipe, adversários, celebridades e relatos do próprio Jordan para contar a saga do ídolo para além dos triunfos – o destaque inédito às suas polêmicas fez a própria estrela admitir que sua intensidade nas imagens poderia fazer com que algumas pessoas o vissem como alguém ruim. Mas é justamente nas falhas de Jordan – do bullying com os colegas de vestiário à atração perigosa pelos jogos de azar – que a produção mostra a que veio.

Qual o Meu Nome: Muhammad Ali

Onde assistir: HBOGo

Considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos, Muhammad Ali tornou-se conhecido por seus feitos nos ringues, mas também empenhava-se em lutas fora dele. No documentário Qual o Meu Nome: Muhammad Ali, produzido pela HBO, é o ativismo do boxeador pela igualdade racial e o direito dos negros nos Estados Unidos que rouba a cena. Através de imagens de arquivo e de uma pesquisa histórica detalhada, a produção lança luz sobre a importância social do atleta, que se tornou um símbolo para a comunidade negra americana ao protagonizar uma carreira vitoriosa e emblemática em meio à luta pelos direitos civis nos estados Unidos.

Senna: o brasileiro, o herói, o campeão

Onde assistir: Netlix

É difícil encontrar alguém em território brasileiro que não saiba quem foi Ayrton Senna – mesmo entre os mais novos, que nunca o viram correr, seus feitos são conhecidos por meio das histórias narradas por aqueles que acompanharam com entusiasmo suas voltas em alta velocidade nas manhãs de domingo. Sob a direção do inglês Asif Kapadia, o ídolo brasileiro ganhou as telas em 2010, no documentário Senna, que chegou à Netflix no início de julho. A produção narra a carreira do piloto paulistano desde os primeiros passos no Kart até o trágico acidente no GP de San Marino em 1º de maio de 1994, quando uma violenta batida na curva Tamburello ceifou sua vida e pôs um fim precoce à carreira brilhante. O filme acompanha os triunfos do tricampeão na fórmula 1, as polêmicas dos bastidores e sua acirrada rivalidade com o francês Alain Prost, que escancarou a personalidade competitiva e o estilo agressivo do brasileiro nas pistas – inspiração para o atual hexa-campeão Lewis Hamilton.

Retrato de Serena

Onde assistir: HBOGo

Em 2017, a multipremiada tenista Serena Williams deu à luz sua primeira filha, aos 35 anos. Dois meses depois, sem nenhum plano de interromper a carreira recheada de recordes, a atleta estava de volta aos treinos. Dividido em cinco partes, o documentário Retrato de Serena, disponível no HBOGo, acompanha a jornada da atleta através da maternidade – da descoberta da gravidez e nascimento de Alexis até o retorno às quadras e os desafios da carreira nessa nova fase.

Tyson

Onde Assistir: GloboPlay

É impossível negar a importância de Mike Tyson para o boxe – ele ostenta, oficialmente, 50 vitórias em 58 lutas. Tão inegáveis quanto seus triunfos esportivos são as controvérsias de sua carreira. Ainda na infância, acumulou passagens por reformatórios por pequenos delitos – foi em uma dessas detenções, aliás, que começou a praticar o boxe. Na juventude, envolveu-se com drogas. Já na descendente da carreira no ringue, chegou a cumprir pena por uma acusação de estupro – sobre a qual ainda alega inocência. Mesmo assim, tornou-se um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Em um documentário lançado em 2008 e disponível no Globoplay, o diretor James Toback, um velho amigo do atleta, confronta-o com seu passado. Ao contrário do que costuma ser comum em documentários desse tipo, não se recorre a declarações de entrevistados para descrever Tyson. A produção intercala imagens de arquivo com uma longa entrevista com o esportista, que relembra os lances de sua vida.