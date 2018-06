De Niro é ovacionado ao xingar Trump na entrega do prêmio Tony

O consagrado ator Robert De Niro, de 74 anos, foi aplaudido de pé durante cerimônia de entrega do Tony Awards, na noite deste domingo. Vencedor do Oscar, De Niro participou do mais importante evento anual do teatro nos EUA para anunciar uma apresentação de Bruce Springsteen. “Vou dizer uma coisa – f.., Trump!”, afirmou, erguendo o pulso para o alto.

A multidão reunida no Radio City Music Hall de Nova York, começou a aplaudir, até De Niro ser ovacionado de pé. “Não é mais ‘abaixo Trump’, é ‘f…, Trump’!”, declarou, para júbilo dos presentes.

A rede de televisão CBS, que estava transmitindo o evento “ao vivo” com um “delay” de alguns segundos, censurou o xingamento de De Niro. O ator convocou os presentes a irem votar nas eleições de meio de mandato em novembro e elogiou o cantor Bruce Springsteen por seu ativismo político. “Bruce, você agita essa casa como ninguém”, afirmou De Niro. “Ainda mais importante nesses tempos perigosos, você agita o voto. Sempre lutando, nas suas próprias palavras, pela verdade, pela transparência e pela integridade no governo. Cara, como precisamos de você agora”, completou.

Esta não foi a primeira vez que De Niro, que nasceu e mora em Nova York, atacou seu conterrâneo. Em 2016, quando Trump era candidato à Presidência, De Niro chamou o republicano de “descaradamente burro”, “totalmente maluco” e um “idiota”.

Em resposta à declaração de Trump sobre como lidar com os manifestantes em um de seus comícios, De Niro comentou: “Ele quer socar o povo na cara? Eu gostaria de socá-lo na cara!”. Em 2017, em um discurso na Brown University, ele descreveu o governo Trump como uma “comédia trágica, idiota”.

De Niro ganhou Oscars por seus papéis em “O Poderoso Chefão II” (coadjuvante, 1974) e “Touro indomável” (1980).