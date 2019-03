Março será um mês de grandes estreias e retornos de séries queridas no mundo do streaming. Entre os filmes, títulos recém-premiados no Oscar entram nos catálogos pagos de serviços como NOW e Looke. Infiltrado na Klan, que ganhou a estatueta de melhor roteiro adaptado, e Free Solo, vencedor do Oscar de melhor documentário, poderão ser vistos na telinha. A Esposa e Cafarnaum, que concorreram aos prêmios de melhor atriz e filme estrangeiro, respectivamente, também estão entre as apostas do mês.

Entre as séries, uma das novidades é a chegada de Coisa Mais Linda, produção original da Netflix ambientada nos tempos de Bossa Nova. Retornam à plataforma o reality Queer Eye, para a segunda temporada, e a comédia Santa Clarita Diet, para a terceira. Deuses Americanos também volta para uma segunda temporada na Amazon Prime, enquanto This Is Us retorna para a terceira no aplicativo da Fox e Veep chega ao final na HBO.

Confira os destaques do mês e programe-se:

Filmes:

A Esposa

1º de março – NOW (14,90 reais), Looke (9,99 reais)

O filme que rendeu a Glenn Close sua sétima indicação ao Oscar conta a história de Joan Castleman, uma mulher brilhante que abriu mão de suas próprias ambições para apoiar o marido, um escritor a caminho de ganhar o prêmio Nobel de literatura. Na véspera da cerimônia, ela percebe que chegou ao limite.

O.G.

2 de março – HBO Go

Com Jeffrey Wright (Westworld), o longa acompanha a rotina de um presidiário que, 24 anos após ter cometido o crime que o colocou ali, se vê à beira da liberdade e diante de um futuro incerto e decide ajudar um jovem recém-chegado. Dirigido por Madeleine Sackler, o filme traz interpretações de presos reais e foi rodado dentro de uma unidade de segurança máxima no estado de Indiana.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

8 de março – NOW (18,90 reais), Looke (18,99 reais)

No segundo longa da franquia derivada de Harry Potter, Newt Scamander (Eddie Redmayne) é recrutado por Alvo Dumbledore (Jude Law) para ajudar na luta contra Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Free Solo

9 de março – Fox

O vencedor do Oscar de melhor documentário estreia no canal National Geographic e no aplicativo da Fox no dia 9 de março. O filme acompanha o alpinista Alex Honnold na escalada da montanha El Capitan, de 900 metros de altura, sem equipamentos de segurança.

Operação Fronteira

13 de março – Netflix

O longa original da Netflix reúne Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Oscar Isaac e Garrett Hedlund num assalto impossível numa tríplice fronteira na América do Sul. Ex-agentes das Forças Especiais, eles decidem roubar 75 milhões de dólares de um poderoso chefe do tráfico.

Lizzie

16 de março – NOW (14,90 reais)

Kristen Stewart e Chloë Sevigny interpretam duas mulheres que vivem uma relação intensa no século XIX no longa inspirado na história real da família Borden. Lizzie Borden (Sevigny) vive em conflito com os pais e Bridget (Stewart) é contratada como empregada da família.

Aquaman

19 de março – NOW (18,90 reais), Looke (18,99 reais)

Sucesso de bilheteria, o longa inspirado no personagem da DC Comics mostra a origem de Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa) e coloca o herói diante de uma escolha importante: lutar pelo trono da cidade submersa Atlantis ou virar as costas para sua terra-natal e os conflitos que crescem entre ela e o mundo humano.

Infiltrado na Klan

20 de março – NOW (14,90 reais), 6 de março – Looke (16,99 reais)

Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, o filme de Spike Lee conta a história real de um policial americano negro – o primeiro de sua delegacia – que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan com a ajuda de um colega judeu.

Minha Vida em Marte

21 de março – NOW (18,90 reais), Looke (16,99 reais)

Mônica Martelli volta a interpretar a organizadora de casamentos Fernanda, que agora precisa da ajuda de seu melhor amigo (Paulo Gustavo) para enfrentar uma crise no seu casamento perfeito.

Cafarnaum

27 de março – Looke (9,99 reais)

Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e vencedor do prêmio do júri em Cannes, o drama dirigido por Nadine Labaki conta a história de um menino libanês de 12 anos que, depois de assumir todas as responsabilidades de um adulto, fugir de casa e ser preso por um crime violento, decide processar seus pais.

O Ódio Que Você Semeia

27 de março – NOW (14,90 reais)

Amandla Stenberg é Starr, uma jovem negra que testemunha o assassinato de seu melhor amigo pela polícia. Pressionada por todos os lados, ela decide manter sua força e lutar para revelar a verdade. Baseado no livro homônimo.

Séries:

PSI (4ª temporada)

24 de março – HBO

A série PSI, protagonizada por Emílio de Mello, retorna para uma quarta fase em março. A nova leva de episódios contará cinco histórias ao longo de dez capítulos, girando em torno do tema paranoia.

Veep (7ª temporada)

31 de março – HBO

A última temporada da comédia americana traz a personagem de Julia Louis-Dreyfus, Selina Meyer, como a ex-presidente dos Estados Unidos que decide se candidatar à reeleição.

The Widow (1ª temporada)

1º de março – Amazon Prime Video

Com oito episódios, a nova série original da Amazon traz Kate Beckinsale no papel de uma mulher que acredita ter perdido o marido num acidente de avião na República Democrática do Congo e passa a viver em reclusão. Um dia, ela descobre uma informação que a faz suspeitar que ele não morreu, e inicia uma busca cheia de riscos pelo país.

Gone (1ª Temporada)

1º de março – Globoplay

A série lançada em 2017 pelo canal americano Universal chega ao Globoplay em março, contando a história de uma mulher que, quando criança, foi vítima de um sequestro. Agora, ela se torna parte da equipe do FBI e vai trabalhar junto com o agente que a resgatou.

Dexter (8 temporadas)

6 de março – Globoplay

Amada pelos fãs e premiada com dois Globos de Ouro (de atuação, para Michael C. Hall e John Litgow), a série encerrada em 2013 chega completa à plataforma no dia 6. Nela, Hall interpreta Dexter Morgan, um policial que esconde uma vida paralela como assassino em série, perseguindo os criminosos que não consegue prender legalmente.

Love, Death + Robots (Antologia)

15 de março – Netflix

A nova série antológica original da Netflix reúne dezoito histórias curtas com diferentes técnicas de animação, abordando temas da ficção científica, fantasia, terror ou humor. A direção é de Tim Miller (Deadpool) e a produção, de David Fincher.

Queer Eye (3ª temporada)

15 de março – Netflix

A série de transformação mais querida da Netflix retorna em março para uma terceira temporada. Agora, os Cinco Fabulosos partem para Kansas City para mudar a vida e o look de mais uma seleção de participantes com grandes histórias de vida.

Deuses Americanos (2ª temporada)

22 de março – Amazon Prime Video

A adaptação do romance fantástico de Neil Gaiman traz Ian McShane como Sr. Wednesday e Ricky Whittle como Shadow Moon. A história mostra a luta dos “antigos deuses” para sobreviver enquanto deixam de ser venerados e perdem espaço para “novos deuses”, que refletem os vícios e paixões da sociedade contemporânea.

Coisa Mais Linda (1ª temporada)

22 de março – Netflix

A Netflix apresenta mais uma produção original gravada no Brasil: Coisa Mais Linda é ambientada no final dos anos 50 e mostra a ascensão da Bossa Nova no Rio de Janeiro a partir dos olhos de uma paulistana que perde o marido e começa uma vida nova.

This Is Us (3ª temporada)

25 de março – Fox

A série que tem feito espectadores chorarem e se encolherem em posição fetal retorna para a terceira temporada, acompanhando a história da família Pearson desde o romance entre o casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) até a vida dos seus trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown), já adultos.

Hanna (1ª temporada)

29 de março – Amazon Prime Video

Aos 15 anos, Hanna (Esmé Creed-Miles) passou toda a sua vida isolada nas florestas, treinando para ser uma assassina e, agora, vai colocar à prova suas habilidades quando uma agente da CIA a separa de seu pai.

Santa Clarita Diet (3ª temporada)

29 de março – Netflix

Drew Barrymore volta ao papel de Sheila na terceira temporada da bizarra Santa Clarita Diet. Na série, ela interpreta uma corretora de imóveis que morre após comer um elemento misterioso e volta com uma fome especial por carne humana – mas tenta continuar vivendo uma vida normal com sua família.

The ABC Murders (1ª temporada)

29 de março – Globoplay

Baseada na obra de Agatha Christie, a minissérie de três episódios traz John Malkovich no papel do detetive Hercule Poirot, investigando um assassino que usa um guia de trens como pista nas cenas dos crimes. Apesar de ser uma produção da Amazon, a série não será exibida no Brasil pelo Amazon Prime.