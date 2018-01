Damien Chazelle, de ‘La La Land’, fará série para a Apple

O diretor Damien Chazelle, que ganhou um Oscar por La La Land: Cantando Estações (2016), assinou um acordo para produzir uma série para a Apple, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. O americano vai roteirizar e dirigir todos os episódios da produção. O número de episódios e outros detalhes sobre o seriado ainda não foram divulgados, mas a série tem sido descrita como um drama “inovador”.

Chazelle vai voltar a trabalhar com seus parceiros de La La Land Jordan Horowitz e Fred Berger, que atuarão como produtores executivos do programa. A produção do seriado fica por conta da Media Rights Capital, em seu primeiro projeto com a Apple. A empresa é a responsável, por exemplo, por House of Cards, da Netflix.

Chazelle também está trabalhando em uma série original para a Netflix, The Eddy, um drama musical do qual ele vai dirigir dois episódios. O seriado foi escrito pelo britânico Jack Thorne (de National Treasure e The Fades).

A Apple vem investindo em diversas produções originais. Por enquanto, já foram aprovados projetos com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Ron Moore, Steven Knight e Kristen Wiig. Uma reportagem do The Wall Street Journal do ano passado afirmava que a empresa planejava investir até 1 bilhão de dólares em séries e filmes originais em 2018.

La La Land ganhou seis estatuetas no Oscar de 2017: direção, melhor atriz (para Emma Stone), fotografia, trilha sonora, canção original e direção de arte.