Dado Dolabella divide espaço com outros 40 presos

Dado Dolabella está dividindo espaço com cerca de quarenta detentos no 33º Distrito Policial de São Paulo. O artista foi preso no último dia 5, por não pagar a pensão alimentícia do filho Eduardo, de 7 anos. De acordo com a mãe de Dolabella, a atriz Pepita Rodrigues, o cantor fica em um pátio da prisão administrativa com celas abertas. Procurado, o DP informou a VEJA que mantém no local apenas os presos por pensão alimentícia.

“Nas noites em que faz mais frio, eles dormem em quartos abertos”, conta Pepita, chamando “cela” de outra forma. De acordo com a família, Dado tem vivido em harmonia com os outros presos do local. “Ele está fazendo palestras sobre veganismo e ensinando receitas. Além disso, está ensinando todo mundo a fazer ioga.”

O ator deve cerca de 200.000 reais em pensão alimentícia do filho, fruto do relacionamento com Fabiana Vasconcellos. “Ele estava sem emprego fixo há três anos e fazia alguns shows de vez em quando, o que dava para sobreviver. O máximo que podia pagar era o seguro de saúde dos filhos e o dele, o básico”, conta Pepita.

Dado estava indo para uma academia nos Jardins, bairro nobre da capital paulista, na hora da prisão. “Ele estava trabalhando em um CD novo há quase um ano e foi para São Paulo para mixá-lo”, diz a mãe do artista. “Os atores têm certas regalias. Por exemplo, você pode fazer uma divulgação para a academia e não ser cobrado. Já os hotéis cinco estrelas, em que ele ficava hospedado nas viagens, eram os contratantes que pagavam.”

Na quarta-feira, o programa Fofocalizando, do SBT, divulgou uma imagem de Dado no Departamento de Polícia. O artista aparece sem camisa, de bermuda, chinelos e relógio, torcendo uma peça de roupa. “Achei uma falta de respeito e machucou toda a família”, relata Pepita.