Programa de TV divulga foto de Dado Dolabella na cadeia

O programa Fofocalizando, do SBT, divulgou nesta quarta-feira uma imagem do ator Dado Dolabella no 33º Distrito Policial de São Paulo, onde está preso por não pagar a pensão alimentícia do filho de 7 anos, Eduardo, fruto de seu relacionamento com Fabiana Vasconcellos. O artista aparece sem camisa, de bermuda, chinelos e relógio, torcendo uma peça de roupa.

A prisão ocorreu no dia 5 de fevereiro, quando Dado saía de uma academia nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Ele só poderá deixar a cadeia se pagar integralmente o valor das parcelas atrasadas, que somam quase 200.000 reais. Caso contrário, ele pode ficar detido por até dois meses.

Dolabella foi preso pelo mesmo motivo em agosto de 2017. Na época, seu advogado, André Fróes, conseguiu que o ator respondesse o processo em liberdade, alegando que ele não tinha condições financeiras para arcar com a dívida.