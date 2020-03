Covid-19: Harvey Weinstein é diagnosticado com a doença dentro da prisão

Condenado a 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual, o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi um dos encarcerados que testou positivo para coronavírus dentro de um presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornal The Niagara Gazette na noite deste domingo 22, que atribui a oficiais do Wende Correctional Facility, no Estado de Nova York, a confirmação do diagnóstico.

Weinstein, de 68 anos, foi isolado dentro do presídio e, segundo as mesmas fontes, deve ter levado o vírus para dentro da cadeia ao ser transferido na última quarta-feira 18. O sistema prisional de Nova York não confirmou a identidade dos presos, mas disse que dois detentos do Wende foram diagnosticados com a Covid-19. Desde a semana passada, o ex-produtor de cinema tem vagado por hospitais e prisões temporárias.