Corpo de Fernanda Young é enterrado em SP; famosos prestam homenagens

O corpo da escritora, roteirista e atriz Fernanda Young, que morreu na madrugada deste domingo, 25, aos 49 anos após sofrer um ataque de asma no sítio que mantinha em Gonçalves (MG), foi enterrado nesta tarde, com a presença de familiares e amigos no Cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Leila Quintanilha, mãe de Fernanda, foi uma das primeiras a chegar e, emocionada, recebeu o amparo de outros familiars. Fernanda Young deixou o marido Alexandre Machado e quatro filhos: as gêmeas Cecília Maddona e Estela May, de 19 anos; Catarina Lakshimi, de 10 anos; e John Gopala, também de 10 anos.

A atriz Fernanda Nobre, com quem Fernanda contracenaria na peça Ainda Nada de Novo, que tinha estreia marcada para o dia 12 de setembro, compareceu ao velório e era uma das mais abaladas. Outras ex-colegas famosas, como Astrid Fontenelle, Marisa Orth, Mônica Iozzi, Maria Ribeiro e Gabriela Duarte marcaram presença. Rita Lee, Eduardo Sterblitche Tatá Werneck enviaram coroas de flores.

Homenagens nas redes sociais

Diversos admiradores famosos e ex-colegas de trabalho de Fernanda Young usaram as redes sociais para prestar suas últimas homenagens a atriz e roteirista. O ator Fábio Porchat citou o seriado Os Normais, escrito por Fernanda e exibido pela TV Globo no início da década de 2000, que alavancou a carreira de ambos. Confira as mensagens de Paolla Carosella, Marcelo Rubens Paiva, Manuela D’Avila e outros famosos:

Posso dizer que com "Os Normais" minha carreira meio que começou. Obrigado Fernanda Young por colocar num papel toda sua maluquice! Meu abraço pra família e para os amigos 🙏❤ — Fabio Porchat (@FabioPorchat) August 25, 2019

Salve, Fernanda Young! Você foi única, veio ao mundo pra sacudir a poeira. Vá com Deus 💫 — barbara gancia (@barbaragancia) August 25, 2019

Que notícia triste e chocante…morte tão precoce da hiper talentosa Fernanda Young. Fomos próximos décadas atrás quando ela adaptou p teatro, à meu pedido, p eu atuar, seu livro Vergonha dos Pés, que é um dos livros mais legais que já li. Deus conforte a família e a guie c amor. — Marcos Mion (@marcosmion) August 25, 2019

Fernanda Young… Provocadora, ousada, irônica, inteligente. Grande talento. Eu era fã e amigo — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) August 25, 2019

Triste notícia recebi hoje com a morte precoce da Fernanda Young, essa menina talentosa, de humor ácido e de tantos trabalhos excepcionais como escritora, roteirista, atriz, apresentadora, entre outros. Descanse em paz! #ripfernandayoung #fernandayoung — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) August 25, 2019

#RIP Fernanda Young. Na convivência durante os anos de Saia Justa conheci seu enorme talento e o inescapável tormento que o alimentava. Uma combinação que a fez tão singular e importante para uma legião de pessoas que aprenderam com sua coragem e seus escritos. Que triste. — Mônica Waldvogel (@MonicaWaldvogel) August 25, 2019

Eu gritei um palavrão feio quando soube da morte dela. Nunca a conheci mas sempre quis ter um pouco do talento, graça, rebeldia e liberdade que ela me transmitia. Que sua família receba uma braço solidário. Obrigada, Fernanda Young. pic.twitter.com/LHwD0ovx9D — Manuela (@ManuelaDavila) August 25, 2019