Coronavírus: Globo se reúne para decidir destino das novelas

Nesta segunda-feira 16, a diretoria da Globo vai se reunir para decidir mudanças relacionadas à sua programação, causadas pela pandemia do coronavírus. “Os executivos da Globo passaram o fim de semana acompanhando a situação e avaliando vários cenários. Haverá uma reunião hoje reunindo a Programação do canal Globo, o Jornalismo e os Estúdios para novas decisões”, disse a emissora em nota.

A Globo tem tomado atitudes para prevenir a propagação do vírus. No domingo, 15, por exemplo, o Domingão do Faustão foi apresentado sem plateia pela primeira vez em mais de 30 anos de programa. Já o Mais Você, visando a saúde de sua apresentadora Ana Maria Braga, que está em tratamento de um câncer, será suspenso por tempo indeterminado.

As medidas tem como objetivo expandir o espaço do jornalismo. O jornal matinal Bom Dia de cada região terá 30 minutos a mais de duração, indo até 8h30. O Bom Dia Brasil também terá seu tempo estendido e passará a ter duração de duas horas, sendo exibido de 8h30 às 10h30, e entregando a programação para o Encontro com Fátima Bernardes. Na parte da tarde, o Jornal Hoje terá seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do Se Joga.

A emissora ainda não confirma, mas acredita-se que as novelas serão as mais afetadas e o grande problema da grade. As gravações da novela das 9, Amor de Mãe, foram canceladas, segundo o colunista do Uol, Mauricio Stycer. O folhetim tem duas semanas de cenas gravadas em relação ao que está sendo transmitido no ar. Funcionários da emissora foram comunicados da suspensão na noite de domingo, 15.

A próxima novela das 6, Nos Tempos do Imperador; a substituta de Amor de Mãe, na faixa das 9, Um Lugar ao Sol; e a série Anjo de Hamburgo, também teriam sido suspensas.