Ana Maria Braga volta ao ‘Mais Você’ e explica tratamento contra câncer

“Acorda, menina!”. Foi com o tradicional bordão que Ana Maria Braga confirmou a volta ao programa matinal da TV Globo, Mais Você. A apresentadora havia antecipado suas férias no dia 28 de janeiro para tratar um câncer no pulmão. Desde então, Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini estavam à frente da atração.

“Estou indo bem, mas, como diz o Dr. Buzaid, a missão é a cura. E ele não tira o foco da missão”, disse Ana Maria. A apresentadora ainda informou que poderá se ausentar de outros programas por conta de novos ciclos do tratamento. “Algo perfeitamente previsível”, disse.

“Estou seguindo com o tratamento necessário para o meu caso. E, felizmente, está dando bons resultados. É um tratamento que utiliza o sistema imune do paciente para combater o câncer. Não é novo. Existe desde o início da década de 80. Ela vai se atualizado. A versão que estou recebendo é bem mais recente, mais moderna, e tem até um nome específico: inibidor de checkpoint”, explicou.

A apresentadora disse que sentiu saudade de “brigar com o papagaio”. “Estando bem, não tenho motivo para não trabalhar. É uma delícia poder fazer aquilo que você gosta. É um alimento para a alma. Estar viva é muito bom”.