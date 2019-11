Coldplay decide suspender turnês até que shows sejam sustentáveis

Com o lançamento de seu próximo álbum marcado para esta sexta-feira 22, o Coldplay surpreendeu os fãs ao revelar que não haverá uma turnê para promover o novo disco, intitulado Everyday Life. Em entrevista à BBC, o vocalista Chris Martin afirmou que a pausa nos shows pode demorar até dois anos. “Estamos tirando um tempo por um ano ou dois para entender como nossa turnê pode ser não apenas sustentável, mas também ativamente benéfica”, explicou. “Todos nós precisamos descobrir a melhor maneira de fazer nosso trabalho.”

O vocalista ainda adiantou alguns pontos que pretende trabalhar em nome do meio ambiente. “A parte mais difícil é como viajar de avião (de maneira sustentável). Mas, por exemplo, nosso sonho é ter um show sem plástico de uso único, cuja fonte principal seja energia solar”, acrescentou.

Como alternativa, o grupo realizará dois megashows em Amã, capital da Jordânia. As apresentações ocorrem ao nascer e no pôs do sol desta sexta-feira e serão transmitidas ao vivo pelo YouTube. Segundo Martin, o local foi escolhido por ficar “no meio do mundo, onde não costumamos tocar”. Já no dia 25 de novembro, os músicos realizam uma performance no Museu de História Natural de Londres. Toda a renda será revertida para uma instituição ambiental.