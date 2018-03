‘Círculo de Fogo: A Revolta’ acaba com reinado de ‘Pantera Negra’

A estreia de Círculo de Fogo: A Revolta nos cinemas americanos durante o final de semana arrecadou 28 milhões de dólares, um número abaixo das expectativas da Universal Pictures, mas suficiente para acabar com o reinado de Pantera Negra, que ficou no topo do ranking de bilheterias por cinco semanas consecutivas. No Brasil, o herói da Marvel chegou a 6,8 milhões de espectadores, mas caiu para o terceiro lugar da lista de mais vistos, superado também por Círculo de Fogo: A Revolta e pela comédia nacional Os Farofeiros.

Com orçamento de 150 milhões de dólares, Círculo de Fogo: A Revolta é a sequência do filme Círculo de Fogo, de 2013, dirigido por Guillermo del Toro. Por aqui, o filme levou 290.000 pagantes ao cinema no fim de semana de estreia. John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi e Adria Arjona são os protagonistas da história que volta a colocar criaturas surgidas das profundezas do oceano diante de enormes robôs que são a última esperança da humanidade.

No Brasil, o ranking do quarto ao décimo lugar dos filmes mais vistos no cinema no fim de semana, segundo dados da comScore, são: Pedro Coelho; Tomb Raider – A Origem; Maria Madalena; O Passageiro; A Maldição da Casa Winchester; Operação Red Sparrow; e A Forma da Água.