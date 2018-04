O Choppão está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Choppão, entre os dias 24 de abril e 27 de maio, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Salada de folhas ao molho chimichurri

Principal – Filé-mignon, picanha ou carne de sol mais três acompanhamentos à escolha (arroz branco ou à grega, farofa de alho, paçoca de pilão, feijão-tropeiro, batata frita, mandioca cozida, legumes na manteiga, batata sauté ou ovo frito)

Sobremesa – Doce de furrundum com sorvete de creme, o tradicional e delicioso doce do mamoeiro com o toque de modernidade do sorvete de creme

CHOPPÃO. Avenida Getúlio Vargas, 44, Praça 8 de abril, 3623-9101, (240 lugares). 11h/2h (sex. e sáb. até 5h; ter. 18h/2h). Aberto em 1974. $