Cantor Leonardo vai processar autor de áudio falso sobre Lula

Logo após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira 24, um suposto áudio do cantor Leonardo comemorando a prisão do petista circulou em grupos do WhatsApp.

Na fala, um imitador festeja a derrota de Lula nos tribunais. “Alô, meu povo brasileiro. Quem fala com vocês é o cantor Leonardo. Eu, como pecuarista e produtor rural desse Brasil, estou aqui comemorando que a casa do Lula caiu, todo mundo está feliz. E hoje, aqui na fazenda Talismã, nós vamos comemorar bebendo todas. E o Lula também vai beber, vai beber igual a um condenado, só que na cadeia”.

Após tomar conhecimento, o sertanejo publicou um vídeo em seu Instagram desmentindo ser ele o autor do conteúdo. “Estou aqui para esclarecer algo que está acontecendo em grupos de WhatsApp, dizendo que a voz é minha, que sou eu quem está falando. Estou aqui para desmentir que não sou. Eu jamais julguei político um, político dois ou político três”, diz.

Na sequência, o cantor afirma que irá processar o criador boato: “Nosso escritório está tomando todas as medidas cabíveis para que possamos encontrar quem está falando essas bobagens”.