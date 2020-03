Cantor Di Ferrero é diagnosticado com coronavírus

O cantor Di Ferrero, 34, ex-vocalista da banda NX Zero, anunciou em suas redes sociais nesta quinta, 12, que está infectado com coronavírus. “Eu estou bem, estou me cuidando”, disse ele, que avisou que está isolado, junto de seus três cachorros. “Estou sentindo como se estivesse com uma gripe mesmo. Estava com falta de ar e agora já estou bem.”

O artista avisou que teve seu show no fim de semana cancelado, “o mais importante é a saúde e ter responsabilidade”. Além disso, pediu o isolamento de quem apresentar os sintomas, tendo em mente principalmente as pessoas de idade.

Ele se junta a outras personalidades infectadas, como a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, o ator americano Tom Hanks e o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten.