Brie Larson, a Capitã Marvel, virá ao Brasil para a Comic Con

A atriz Brie Larson, intérprete da Capitã Marvel, virá ao Brasil para a Comic Con Experience 2018. A americana participará de um painel em homenagem aos dez anos da Marvel Studios, no dia 8 de dezembro.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira no Twitter oficial do evento, que acontece em São Paulo entre os dias 6 e 9 de dezembro. Os atores Michael B. Jordan e Florian Munteanu, de Creed II, Zachary Levi, de Shazam!, e o cineasta M. Night Shyamalan, de Vidro, estão entre os destaques da programação deste ano.

A Capitã Marvel surge no universo cinematográfico da Marvel com a expectativa de ajudar os Vingadores na luta contra Thanos, o titã maluco que dizimou metade do universo no filme Vingadores: Guerra Infinita. A heroína estrelará um filme solo em março de 2019.

Brie Larson despontou no cinema após fazer a protagonista do filme O Quarto de Jack, pelo qual ganhou um Oscar em 2016.