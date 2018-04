O Bistrô da Mata está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela segunda vez na capital mato-grossense e na Chapada, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Bistrô da Mata, entre os dias 24 de abril e 27 de maio, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 e R$ 59,90 no jantar por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

ALMOÇO (R$ 49,90)

Entrada – Saladinha de alface, tomate, pepino, cheiro-verde e pimenta biquinho com mandioca frita com queijo

Prato principal – Risoto de carne-seca com banana-da-terra madura frita

Sobremesa – Banana-da-terra madura frita envolvida na canela acompanhada de sorvete de creme

JANTAR (R$ 59,90)

Entrada – Miniespeto de filé com bacon com cebola caramelizada e torrada

Prato principal – Risoto de funghi com escalope de filé-mignon ao molho madeira

Sobremesa –Minipetit gâteau com sorvete de creme

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para caipirinha de limão ou suco de limão frozen com gengibre.

BISTRÔ DA MATA. Avenida Morro dos Ventos, s/n, Bom Clima, Chapada dos Guimarães, 3301-3483 (120 lugares). Sex. e sáb. 11h/16h e 18h/0h (dom. só almoço). Aberto em 2007. $$$