Atriz diz que foi desligada de ‘Grey’s Anatomy’ por excesso de personagens

A atriz Sarah Drew falou pela primeira vez sobre a saída de sua personagem, April, de Grey’s Anatomy, após nove temporadas. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, a americana contou os motivos que levaram ao seu desligamento da série de Shonda Rhimes e deu sua opinião sobre o destino da médica.

“Me disseram que o seriado tinha muitos personagens e que eles precisavam reduzir porque não conseguiriam atender a todos de maneira efetiva”, disse. “Eles não queriam que a gente fosse deixado de lado e não ganhasse uma história. Como tinha muitos personagens regulares, eles precisavam diminuir e encontrar aqueles cujas histórias pudessem ser finalizadas.”

“A produtora Krista Vernoff disse que sentia que a April já tinha passado por tanta coisa e superado que ela não sabia o que mais poderia acontecer a ela”, continuou. “Foi muito difícil ouvir isso.”

Ao contrário do que já aconteceu com alguns personagens importantes de Grey’s Anatomy, como Derek Shepherd (Patrick Dempsey), April não morreu ao fim de sua trajetória na série. Na 14ª temporada, a personagem se casa com Matthew (Justin Bruening) e decide deixar o hospital para fazer trabalho voluntário.

Sarah afirma que chegou a ficar “devastada” porque April não terminaria a série com Jackson (Jesse Williams). “No começo, achava que Jackson e April estavam destinados a voltar”, disse, afirmando que depois mudou de ideia. “Tinha algo bonito na história de redenção de April e Matthew. Ela o machucou mais do que qualquer outra pessoa ao deixá-lo no altar. Para haver reconciliação nesse cenário? É bonito que ali poderia haver perdão. Ele perdeu sua mulher e depois encontrou seu primeiro amor de novo. Adorável.”