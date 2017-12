Até Mark Hamill ‘renega’ Luke Skywalker de ‘Os Últimos Jedi’

Não foram apenas os fãs mais adictos da série que torceram o nariz para Star Wars: Os Últimos Jedi. O próprio protagonista da saga, o ator Mark Hamill, ficou desconfortável com a maneira como seu personagem, Luke Skywalker, aparece no filme. Em entrevista de divulgação do longa, Hamill disse que Luke apresenta no filme uma postura destoante da mostrada na trilogia original da saga. “Não é o meu Luke Skywalker.”

Para o ator, os Jedi “não desistem”. “Mesmo que ele tivesse um problema, poderia demorar um ano para se recompor”, afirmou. Hamill, porém, procurou entender e justificar a mudança de Luke. De acordo com Hamill, a mudança de comportamento foi necessária para que o diretor Rian Johnson desenvolvesse a história da nova trilogia.

“Não é mais a minha história, é a história de outra pessoa e Rian precisava de mim dessa maneira para que o final fosse efetivo. Esta é a nova geração de Star Wars, então quase tive que pensar em Luke como se fosse outro personagem. Talvez seja Jake Skywalker”, disse.

Apesar de tudo, o ator aceitou o novo personagem de Luke e preferiu diminuir a importância de suas palavras sobre Os Últimos Jedi. “É só um filme e espero que as pessoas gostem. Espero que não se sintam decepcionados e realmente acho que Rian era o homem adequado para este trabalho”, analisou.