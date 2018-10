‘As Patricinhas de Beverly Hills’ vai ganhar remake

A Paramount Pictures está dando os primeiros passos para desenvolver um remake de As Patricinhas de Beverly Hills, segundo o site The Wrap. O longa de 1995, protagonizado por Alicia Silverstone, se passava em um rico colégio de Los Angeles e mostrava a tentativa de algumas adolescentes de transformar uma nova estudante em uma garota popular.

De acordo com o site, o roteiro será escrito por Marquita Robinson, roteirista da série da Netflix Glow. A produção ficará por conta de Tracy Oliver, roteirista de Viagem das Garotas (2017).

O filme original foi dirigido por Amy Heckerling e contava também com Paul Rudd, Breckin Meyer, Jeremy Sisto, Stacey Dash, Donald Faison, Elisa Donovan e Brittany Murphy no elenco. Entre 1996 e 1999, uma série, derivada do longa, foi ao ar na TV americana.