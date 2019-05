Apresentador do ‘Balanço Geral’ no Maranhão morre aos 38 anos

O apresentador Raimundo Carlos Pereira, conhecido como Raimundo Negão, morreu no domingo 12, aos 38 anos. Ele era apresentador do Balanço Geral da TV Cidade Viana, uma retransmissora da TV Cidade, afiliada da Record no Maranhão. A informação foi confirmada pela TV Cidade e pela Prefeitura de Viana, que não informaram a causa da morte.

No Instagram, a TV Cidade Viana afirmou que Raimundo Negão havia sido internado no último dia 2, após passar mal. No dia seguinte, foi transferido para a capital São Luís. “O quadro de saúde dele se agravou, fazendo-se necessário ser levado para a UTI do Hospital São Domingos”, dizia o comunicado.

Segundo a Prefeitura de Viana, Raimundo também era servidor público. Nas redes sociais, a Prefeitura lamentou a morte do apresentador.